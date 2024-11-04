Зеленский поздравил Санду с победой на выборах
Майя Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и переизбранием на должность. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Приветствую Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", – написал Зеленский.

Он отметил, что таким образом молдаване избрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.

Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день, добавил президент.

Читайте также
Молдовская полиция расследует организованный подвоз избирателей на участки
Владимир ЗеленскийвыборыМолдовамайя санду