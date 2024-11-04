Зеленский поздравил Санду с победой на выборах

Украинский президент заявил, что молдаване избрали путь к экономическому росту и социальной стабильности, отдав голоса за Майю Санду

Майя Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове и переизбранием на должность. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Приветствую Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", – написал Зеленский.

Он отметил, что таким образом молдаване избрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.

Только настоящая безопасность и мирная объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день, добавил президент.

3 ноября 2024 года в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором Санду противостоит поддерживаемый пророссийскими силами Стояногло.

За последние два дня в Молдову прибыли несколько автобусов с "организованными группами" граждан, проживающих в России и приехавших принять участие во втором туре президентских выборов. По неофициальной информации, эти поездки были для них бесплатными.

По предварительным подсчетам голосов Санду побеждает Стояногло: 55% против 45% соответственно.