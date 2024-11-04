Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах
Мая Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові та переобранням на посаду. Відповідний допис він опублікував у X.

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"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", – написав Зеленський.

Він зазначив, що таким чином молдовани обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день, додав президент.

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