Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах

Український президент заявив, що молдовани обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності, віддавши голоси за Маю Санду

Мая Санду (Фото: ЕРА/DUMITRU DORU)

Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові та переобранням на посаду. Відповідний допис він опублікував у X.

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"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", – написав Зеленський.

Він зазначив, що таким чином молдовани обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день, додав президент.

3 листопада 2024 року у Молдові проходив другий тур президентських виборів, у якому Санду протистоїть підтримуваний проросійськими силами Стояногло.

Впродовж останніх двох днів до Молдови прибули кілька автобусів з "організованими групами" громадян, які проживають у Росії та приїхали взяти участь у другому турі президентських виборів. За неофіційною інформацією, ці поїздки були для них безплатними.

За попередніми підрахунками голосів Санду перемагає Стояногло: 55% проти 45% відповідно.