Вибори у Молдові. Підраховано майже 100% голосів, Санду звернулась до виборців російською

Чинна президентка перемогла: станом на ранок 4 листопада розрив між Санду і Стояногло становить майже 11% голосів

Мая Санду (Фото: ЕРА)

Чинна президентка Молдови Мая Санду прокоментувала попередні результати виборів, згідно з якими вона одержала перемогу. Санду заявила, що "Молдова перемогла", а частину промови проголосила російською мовою.

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За даними Центральної виборчої комісії Молдови, станом на 06:40 4 листопада підраховано 99,55% голосів. Санду має 55,26% (924 125 голосів), а підтримуваний проросійськими силами Олександр Стояногло набрав 44,74% (748 251 голос).

Вночі Санду опублікувала звернення: заявила, що "Молдова перемогла", а громадяни "дали урок демократії, гідний того, щоб його вписали в підручники історії".

"Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів принизити нас <…> Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті та страху в нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався і громадяни перемогли", – сказала Санду.

Вона також звернулася до виборців російською мовою.

"Дорогі молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула ваш голос: і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для всіх вас", – сказала вона.

Санду наголосила, що виборці можуть дотримуватись різних поглядів, говорити різними мовами, "але ми всі хочемо миру, взаєморозуміння та гідного життя для наших дітей". Це вона назвала своєю головною ціллю для Молдови на найближчі роки.