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В Донбассе находится 40 тысяч российских боевиков - Порошенко

21.06.2017 04:57
Президент Украины рассказал в Вашингтоне, что у Украины есть конкретные доказательства, что в Донбассе воюют люди с российскими паспортами
В Донбассе находится 40 тысяч российских боевиков - Порошенко
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

Более трех тысяч регулярных российских войск находятся в Донбассе. Такую цифру назвал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с управляемыми Россией боевиками - 40 тысяч.

Порошенко заверил, что есть конкретные подтверждения, что в Донбассе находятся именно россияне - два дня назад в очередной раз были задержаны боевики с российскими паспортами, которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории. 

20 июня Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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