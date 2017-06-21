В Донбассе находится 40 тысяч российских боевиков - Порошенко

Президент Украины рассказал в Вашингтоне, что у Украины есть конкретные доказательства, что в Донбассе воюют люди с российскими паспортами

Более трех тысяч регулярных российских войск находятся в Донбассе. Такую цифру назвал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News.



Вместе с управляемыми Россией боевиками - 40 тысяч.



Порошенко заверил, что есть конкретные подтверждения, что в Донбассе находятся именно россияне - два дня назад в очередной раз были задержаны боевики с российскими паспортами, которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории.

20 июня Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России.

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