В Донбассе находится 40 тысяч российских боевиков - Порошенко
21.06.2017 04:57
Президент Украины рассказал в Вашингтоне, что у Украины есть конкретные доказательства, что в Донбассе воюют люди с российскими паспортами
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)
Более трех тысяч регулярных российских войск находятся в Донбассе. Такую цифру назвал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News.
Вместе с управляемыми Россией боевиками - 40 тысяч.
Порошенко заверил, что есть конкретные подтверждения, что в Донбассе находятся именно россияне - два дня назад в очередной раз были задержаны боевики с российскими паспортами, которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории.
20 июня Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России.
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