Все чаще россияне обращаются за убежищем в Украине - ГМС

За последний год увеличилось количество граждан России, которые по политическим причинам просят предоставить им статус беженца в Украине

За последний год увеличилось количество обращений от граждан России о предоставлении статуса беженца и политического убежища. Об этом сообщила директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, передает Радио Свобода.



По словам Науменко, до 100 россиян обратились на убежищем.



"Это те, кто поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на востоке в зоне АТО и теперь остались в Украине", - сказала сотрудница ГМС.



Также среди таких россиян - журналисты, блогеры и политики, которые поддерживают оппозиционные силы.

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