Стала известна повестка дня сегодняшних переговоров в Минске

Сегодня в столице Беларуси пройдет очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы

Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Об этом ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Основные темы повестки дня - вопросы безопасности и освобождение заложников", - отметила Олифер.

16 июня 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось до 129.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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