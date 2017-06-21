Аудит НАБУ: в Кабмин внесены 12 кандидатур
В Кабинете министров Украины представили список из 12 кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
Гройсман сказал, что кандидаты в комиссию по аудиту НАБУ, семеро из которых - украинцы и пятеро - граждане других государств, выступят в парламенте в прямом эфире. После этого будет принято решение о выборе аудитора.
Назначение планировалось еще 23 февраля 2017 года, однако депутаты Верховной Рады не пришли к согласию относительно кандидатуры на эту должность из-за невозможности провести с ними личные встречи, что является частью процедуры.
26 мая членом комиссии аудита НАБУ от правительства стал юрист Михаил Буроменский.
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