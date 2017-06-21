ГПУ просит Раду снять депутатскую неприкосновенность с Дейдея

Народного депутата Евгения Дейдея подозревают в незаконном обогащении на 6,1 млн грн

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата из Народного фронта Евгения Дейдея, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Об этом Генпрокурор сообщил в Facebook.

Луценко отметил, что в действиях народного депутата "усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн".

19 мая Луценко обещал, что ГПУ внесет в парламент представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (группа Відродження), Евгения Дейдея (Народный фронт) и Андрея Лозового (Радикальная партия), подготовленные в ходе проверки электронных деклараций парламентариев. Тогда Дейдей заявил, что у правоохранителей нет доказательств его вины, а снятие неприкосновенности с него инициировано с целью "политического пиара".

Читайте также: ГПУ просит Раду разрешить привлечь к ответственности Довгого

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.