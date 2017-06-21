Правительство уволило главу Госслужбы по делам участников АТО

Решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства

Правительство уволило Артура Деревянко с поста председателя Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Об этом сообщил министр социальной политики Павел Розенко.

Он отметил, что следующим председателем должен стать не обычный чиновник, которого избирают по стандартной процедуре и конкурсам, а действительно авторитетный человек. Он отмечает важность этой должности и необходимость привлечь к обсуждению представителей общественных организаций и участников АТО.

Артур Деревянко - украинский военный, полковник запаса. На посту председателя был с 10 сентября 2014 года.

Был участником военной операции в Афганистане, за что награжден орденом "Красного знамени" и тремя орденами "Красной звезды". Также воевал в бывшей Югославии. Во время президентской каденции Виктора Януковича в 2012 году награжден орденом "За заслуги" III степени, а при нынешней власти в 2015 году - орденом "За заслуги" II степени.

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