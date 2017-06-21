Мусор из Львова увезут завтра, но неизвестно куда

Для вывоза мусора потребуется приблизительно 600 рейсов

Вывоз мусор со Львова начнется уже 22 июня. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и вице-премьер Украины Геннадий Зубко на брифинге во Львове.

Он сообщил, что уже определены объемы и необходимый транспорт, которому потребуется совершить около 600 рейсов. Вопрос с местом вывоза будут решаться в рабочем порядке и с публичной дискуссией, поскольку начнутся акции протестов и блокирование грузов.

Зубко потребовал от мэра Львова Андрея Садового поскорее воспользоваться меморандумом, подписанным с почти двумя десятками городов области и предложил рассмотреть территорию ТЭЦ-2, как площадку для временного полигона. В этом месте планировалось строительство мусороперерабатывающего завода.

Садовой сказал журналистам, что на встрече он не услышал того, чего хотел - ответов на вопрос, куда вывозить и раскритиковал идею обустройства полигона в черте города, поскольку во Львове накопилось более 11 тысяч тонн твердых отходов.

20 июня в БПП Садовому предложили убрать мусор или уйти в отставку, а вслед за лидером парламентской фракции

Самопомощь Олегом Березюком голодовку объявила и вице-спикер Верховной Рады от этой же партии Оксана Сыроид.

Читайте также: Супрун не видит необходимости объявлять во Львове ЧС из-за мусора

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.