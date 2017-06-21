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Мусор из Львова увезут завтра, но неизвестно куда

21.06.2017 18:56
Для вывоза мусора потребуется приблизительно 600 рейсов
Мусор из Львова увезут завтра, но неизвестно куда
Геннадий Зубко

Вывоз мусор со Львова начнется уже 22 июня. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и вице-премьер Украины Геннадий Зубко на брифинге во Львове.

Он сообщил, что уже определены объемы и необходимый транспорт, которому потребуется совершить около 600 рейсов. Вопрос с местом вывоза будут решаться в рабочем порядке и с публичной дискуссией, поскольку начнутся акции протестов и блокирование грузов. 

Зубко потребовал от мэра Львова Андрея Садового поскорее воспользоваться меморандумом, подписанным с почти двумя десятками городов области и предложил рассмотреть территорию ТЭЦ-2, как площадку для временного полигона. В этом месте планировалось строительство мусороперерабатывающего завода. 

Садовой сказал журналистам, что на встрече он не услышал того, чего хотел - ответов на вопрос, куда вывозить и раскритиковал идею обустройства полигона в черте города, поскольку во Львове накопилось более 11 тысяч тонн твердых отходов. 

20 июня в БПП Садовому предложили убрать мусор или уйти в отставку, а вслед за лидером парламентской фракции

Самопомощь Олегом Березюком голодовку объявила и вице-спикер Верховной Рады от этой же партии Оксана Сыроид

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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