ГПУ сообщила детали о взятке в Госгеокадастре в Луганской области

Подозреваемый и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Луганской области через посредников требовал взятку за содействие в выделении земельных участков

Вчера военная прокуратура Луганского гарнизона совместно с областной Нацполицией было задокументировала факт получения взятки и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Луганской области Евгением Коржом. Об этом у себя в Facebook cообщил генпрокурор Юрий Луценко

По его словам, Корж через двух посредников требовал и получил взятку 500 тысяч грн от гражданина Украины за содействие в выделении земельных участков общей площадью 225 га.





"Его предшественника прокуратура Луганской области совместно с СБУ также задержала на взятке в сумме 100 тыс грн. Учитывая системность взяточничества в этой области, готовлю письмо на премьер-министра: стоит навести порядок в этом коррумпированном ведомстве, не дожидаясь прокуроров", - отметил Луценко.

22 июня сообщалось, что в Луганской области задержали начальника управления Госгеокадастра.

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