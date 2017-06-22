До конца года 20% частей ВСУ перейдут на новую систему питания

По словам Полторака, запланировано, что полностью ВСУ перейдут на новую систему питания до конца 2019 года

До конца 2017 года планируется, что около 20% воинских частей Вооруженных Сил Украины перейдут на новую систему питания. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook.

"Планируется, что до конца 2017 года около 20% воинских частей Вооруженных Сил Украины перейдут на новую систему питания... Реформирование системы питания предусматривает закупку технического оборудования для приготовления пищи и создание соответствующих условий как для приготовления, так и питания. На ее мероприятия в бюджете этого года мы предусмотрели необходимую сумму средств", - отметил Полторак.

Также министр подчеркнул, что переход воинских частей на новую систему питания в этом году будет проходить в несколько этапов, первый из которых завершается 30 июня.

Запланировано, что полностью ВСУ перейдут на новую систему питания до конца 2019 года.

"Проведена большая работа, и я благодарен всем, кто работал над внедрением новой системы питания: волонтерам, военнослужащим, тылу Вооруженных Сил Украины. Мы должны в корне изменить старую систему и обеспечить военнослужащих качественными и вкусными продуктами, повысить наши логистические возможности", - отметил он.

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В конце сентября 2016 года Полторак утвердил документ по новым армейским сухпайкам. Позднее Бирюков сообщил, что в 2017 году 25% украинской армии будет питаться по системе с элементами шведского стола, а вся армия перейдет на эту систему питания в 2019 году. В конце декабря Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Минобороны каталогу.

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