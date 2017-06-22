Отмена виз: проверку для Крыма и зоны АТО хотят закрепить законом
В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, предусматривающий тщательную проверку всех желающих получить заграничный биометрический паспорт, которые прибывают с оккупированных территорий. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, после вступления в силу безвизового режима с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и ОРДЛО.
"В то же время без доступа к архивам, оставшимся на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан доступ к безвизовому режиму могут получить сепаратисты, граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО отметил, что для недопущения подобного необходимо на законодательном уровне закрепить "тщательную проверку граждан, прибывающих с оккупированных территорий с целью получения биометрического паспорта". "В случае выявления несоответствия предоставленных данных таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", - подчеркнул он.
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В связи с этим Турчинов провел совещание с руководителями МВД, Государственной миграционной службы, СБУ, Госпогранслужбы и других ведомств. Он сообщил, что для правового урегулирования этого вопроса был подготовлен соответствующий законопроект, который в ближайшее время внесут в парламент.
"Вместе с тем, очень важно принять этот необходимый для обеспечения безопасности Украины и Европы закон еще до начала очередных каникул", - добавил секретарь СНБО.
12 июня 2017 года сообщалось, что для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма необходимо будет предоставить дополнительные документы для идентификации личности.
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