САП отозвала представление об аресте охранников Розенблата

По данным источников LIGA.net, речь может идти о сделке со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура отозвала представление о взятии под стражу двух охранников народного депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата. Об этом сообщил LIGA.net советник по вопросам коммуникаций в САП Ярослав Гордиевич.

"По двум охранникам депутата Розенблата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Однако они остаются в статусе подозреваемых", - уточнил Гордиевич.

В то же время, по данным источников LIGA.net, речь может идти о сделке со следствием. Но официально об этом не могут сказать из-за тайны следствия.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в случае привлечения депутата Розенблата к уголовной ответственности будет просить для него в суде 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

21 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко по ходатайству САП внес в Верховную Раду представление на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности.

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