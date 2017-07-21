Генпрокуратура просит Россию выдать задержанного в Крыму боевика

Одного из главарей террористов ДНР Вадима Погодина обвиняют в зверском убийстве подростка Степана Чубенко во временно оккупированном Донецке

Генпрокуратура обратилась к государству-агрессору России с просьбой выдать задержанного во временно оккупированном Крыму боевика Вадима Погодина, обвиняемого в убийстве подростка Степана Чубенко в ОРДО три года назад. Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин, которого в своем Facebook цитирует пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Сегодня обратились к Генеральной прокуратуре РФ с просьбой передать нам одного из главарей ДНР Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко", - сказал замгенпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что данное обращение не означает признание Украиной власти РФ над аннексированным ею Крымом.

Енин отметил, что государства обязаны осуществлять правовое сотрудничество, даже если они находятся в состоянии войны, о чем свидетельствует международная практика.

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"Мы будем делать все возможное, чтобы преступники несли предусмотренное законом наказание, даже если они скрываются на временно оккупированной территории", - добавил он.

Енин также призвал российских прокуроров "не покрывать убийцу ребенка", если у них "еще остались хоть какие-то остатки совести и чести".

26 июня 2017 года сообщалось, что Погодин был задержан в Крыму российскими оккупантами по запросу Украины через Интерпол.

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