Порошенко: Граница Украины и Беларуси не будет границей войны
Президент Украины Петр Порошенко получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко заверения в том, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессивных действий против Украины. Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с президентом Беларуси, который находится с визитом в Киеве.
Порошенко отметил, что на сегодня минские договоренности являются единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий, включая выведение иностранных войск, восстановление контроля над украинско-российской границей, выведение тяжелой артиллерии, беспрепятсвенную работу СММ ОБСЕ.
"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", - подчеркнул Порошенко.
Ранее сегодня Порошенко сообщил Лукашенко, что в понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в нормандском формате.
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