В роте россиянина Агеева в Донбассе были еще 13 граждан РФ - СБУ

По информации СБУ, которую подтвердили показания Агеева, в Донбассе в его разведроте были как минимум 15 россиян

В роте российского контрактника Виктора Агеева служили минимум пятнадцать граждан РФ. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.



По информации СБУ, которая подтверждается показаниями российского военнослужащего Агеева, в разведроте так называемого 2-го армейского корпуса террористической организации ЛНР помимо Виктора Агеева и Александра Щербы служили еще 13 граждан РФ.

Это Владимир Архипов с позывным "Тайга", Александр Бублеев "Бублик", Андрей Букреев, Александр Демченко, Алексей Калугин "Калуга", Анатолий Кандауров "Веселый", Сергей Капитоненко, Юрий Лисицын "Кубанец", Антон Нечайка, Александр Петров "Молдаван", Игорь Стрижевский "Стриж", Михаил Хилько "Скиф", Николай Ширина "Саид".



"Почти все командные посты в этом подразделении занимают кадровые военнослужащие и контрактники из РФ", - сказал Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что эта информация, которая подтверждает агрессию РФ на территории Украины, будет передана в Международный суд ООН.

Сегодня стало известно, что российскому контрактнику Виктору Агееву разрешили встретиться с матерью на территории Украины - она уже приехала.

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.



В Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.



РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.

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