ЕС готов противостоять новым санкциям США против России - FT
Брюссель готовится к ответным мерам против США, если новые санкции Вашингтона против России ударят по европейским компаниям. Об этом сообщает Financial Times.
Президент Жан-Клод Юнкер призвал срочно пересмотреть варианты, как Брюссель должен ответить, если от санкций, которые обсуждают в Конгрессе США, пострадают европейские энергокомпании или другой бизнес.
Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии, Брюссель "должен быть готов действовать в течении нескольких дней", если США примет меры, не учитывая обеспокоенность ЕС.
В Евросоюзе встревожены тем, что США предпринимают шаги по усилению санкций против России, не координируя свои действия с партнерами из Группы 7.
Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который расширяет санкции против РФ, а также ограничивает способность администрации Дональда Трампа отменять их.
Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.
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