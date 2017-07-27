Суд отправил Суса под домашний арест

Прокуроры САП ходатайствовали о 5 млн залога для экс-чиновника ГПУ

Соломенский суд избрал меру пресечения для для экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса в виде домашнего ареста. Об этом сообщают журналисты программы Схемы.

Прокуроры САП ходатайствовали о 5 млн залога для Суса, аргументируя такую сумму тем, что у экс-чиновника ГПУ достаточно имущества и средств.

В начале заседания Сус назвал дело против себя "цирком", заявив, что "господин Сытник (глава НАБУ - ред.) что-то там хочет от него".

Он был задержан 25 июля в международном аэропорту Борисполь сотрудниками НАБУ и САП по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании ложной информации. На следующий день Сусу объявили о подозрении.

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