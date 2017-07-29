Трамп одобряет законопроект о санкциях против России - Белый дом

После прочтения окончательной версии президент США готов подписать пакет санкций, который распространяется на РФ, Иран и КНДР

Президент США Дональд Трамп одобряет законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР и собирается его подписать. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

"Президент прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Сейчас он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его",- говорится в сообщении Белого дома.

WH says President Trump will sign Russia sanctions bill pic.twitter.com/XF3zkIlayb - Jordan Fabian (@Jordanfabian) 29 липня 2017 р.

Сегодня, 29 июля 2017 года, после сообщения о запуске очередной баллистической ракеты Северной Кореей, Ким Чен Ын заявил, что американские санкции пробуждают у КНДР волю к разработке ядерного оружия.

26 июля Палата представителей Конгресса, а 28 июля и Сенат, поддержали введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Президент РФ Владимир Путин пригрозил ответными мерами.

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