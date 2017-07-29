USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп одобряет законопроект о санкциях против России - Белый дом

29.07.2017 05:56
После прочтения окончательной версии президент США готов подписать пакет санкций, который распространяется на РФ, Иран и КНДР
Трамп одобряет законопроект о санкциях против России - Белый дом
Дональд Трамп (фото -EPA)

Президент США Дональд Трамп одобряет законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР и собирается его подписать. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

"Президент прочел первоначальные варианты законопроекта и обсудил его важнейшие элементы. Сейчас он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его",- говорится в сообщении Белого дома.

Сегодня, 29 июля 2017 года, после сообщения о запуске очередной баллистической ракеты Северной Кореей, Ким Чен Ын заявил, что американские санкции пробуждают у КНДР волю к разработке ядерного оружия.

26 июля Палата представителей Конгресса, а 28 июля и Сенатподдержали введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Президент РФ Владимир Путин пригрозил ответными мерами.

Читайте также: Россия в ответ ввела санкции против американских дипломатов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 