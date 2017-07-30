Луганские боевики держали в плену и пытали украинскую блогершу
Боевики Луганска больше двух недель держали в плену блогера Людмилу Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная). Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.
Сурженко задержали 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ Станица Луганская. Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд террористов: Сурженко - инвалид детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, в котором на тот момент вышли из строя аккумуляторы.
Террористы во время пыток повредили ей плоскогубцами палец на руке. Пытки проводились с целью обнародования видео с ее "признанием" в работе на украинские спецслужбы.
29 боевики отпустили Сурженко. Ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ Станица Луганская в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей оказали необходимую медицинскую помощь.
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