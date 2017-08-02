Генштаб озвучил потери десантников в войне с РФ и коллаборантами

За время войны около 4 тысяч десантников получили государственные и другие награды, 20 бойцов - звание Героя Украины, шестеро из них посмертно

За время войны России против Украины на востоке страны в боях с оккупантами и коллаборационистами погибли 467 десантников. Об этом, выступая на плацу 25-й бригады ВДВ в Днепропетровской области по случаю Дня высокомобильных десантных войск, заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"467 крылатых пехотинцев отдали жизни за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской областей навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности военной присяге", - сказал генерал армии.

За время вооруженной российской агрессии около 3800 десантников получили государственные и ведомственные награды, двадцати бойцам присвоено высшее звание Героя Украины, причем шестеро получили его посмертно.

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Аэромобильные войска в 2014 году одни из первых включились в борьбу с боевиками, удержав фронт в самые критические моменты кампании в Донбассе.

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