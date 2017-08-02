Четыре страны присоединились к продлению санкций ЕС против России

В июне 2017-го Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против РФ до 31 января 2018 года

Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза от 28 июня 2017 года о продлении секторальных экономических санкций против государства-агрессора России, введенных в связи с агрессией Кремля против Украины, до 31 января 2018-го. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, опубликованном на сайте ЕС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, а также Норвегия, член Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны, и Украина присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присоединившиеся страны приведут свою национальную политику в соответствие с данным решением.

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"Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

28 июля 2017 года сообщалось, что Украина и еще четыре страны присоединились к продленным на год санкциям ЕС против временно аннексированных Крыма и Севастополя.

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