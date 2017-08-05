Трамп и Макрон обсудили имплементацию минских соглашений
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон поговорили о ситуации в Украине. Об этом сообщает Белый дом.
Трамп и Макрон, среди прочих тем, обсудили важность имплементации минских соглашений для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Также на повестке дня разговора лидеров США и Франции было сотрудничество по решению кризиса в Сирии и Ираке, политическое урегулирование ситуации в Ливии и противодействие терроризму в Сахельском регионе Африки.
Макрон и Трамп также пришли к согласию, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле должен соблюдать права человека.
Отдельно главы стран поговорили о ситуации вокруг Северной Кореи.
Ситуация в Украине была одной из главных тем во время встречи Трампа и Макрона 13 июля.
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