Военным в АТО и служащим ряда специальностей увеличат выплаты
Военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба администрации президента.
Изменения касаются летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь, механиков-водителей, и служащих других направлений.
Соответствующий указ уже подписан.
Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО. Те, кто проходят службу на первой линии получат 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тис грн в месяц.
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