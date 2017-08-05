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Военным в АТО и служащим ряда специальностей увеличат выплаты

05.08.2017 14:53
Денежное обеспечение станет больше у военных отдельных специальностей, и увеличатся доплаты у тех, кто служит в зоне АТО
Военным в АТО и служащим ряда специальностей увеличат выплаты
Фото: president.gov.ua

Военнослужащим ВСУ некоторых специальностей увеличили денежное обеспечение. Об этом сообщил президент Петр Порошенкопередает пресс-служба администрации президента. 

Изменения касаются летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, в первую очередь, механиков-водителей, и служащих других направлений. 

Соответствующий указ уже подписан.

Также будут больше доплаты у военных, которые служат в зоне АТО. Те, кто проходят службу на первой линии получат 10 тыс грн в месяц, на второй линии - 4,5 тис грн в месяц. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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