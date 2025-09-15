В Украине все годы полномасштабного вторжения РФ падает количество школьников

В учебном году 2025-2026 образование получают около 3,5 млн школьников, еще более 300 000 – за границей на дистанционном

Иллюстративное фото: Depositphotos

Количество школьников в украинских школах снижается третий год подряд после начала полномасштабного вторжения России. Об этом свидетельствуют данные, полученные на запрос LIGA.net от Министерства образования и науки.

По информации ведомства, в 2020-2021 учебном году в Украине было 4 149 233 школьников, а в следующем году больше – 4 188 403.

Однако уже в 2022-2023 году количество учеников уменьшилось до 4 003 173 человек, такая же тенденция продолжилась в последующие годы – 3 867 801 в 2023-2024 и 3 753 514 школьников на начало 2024-2025 учебного года.

По оперативным данным, в нынешнем учебном году, 2025-2026, образование получают примерно 3,5 млн учеников (на ~250 000 человек меньше, чем в прошлом); еще 302 889 учеников находятся за границей и продолжают учиться в украинских школах дистанционно.

Также данные Минобразования показывают, что количество первоклассников в 2022-м, после полномасштабного вторжения РФ, снизилось на 77 853 школьников по сравнению с предыдущим годом. В следующем же их количество уменьшилось лишь на 8039 детей.

В то же время эти данные не свидетельствуют о радикальном уменьшении количества 11-классников в первые два года после вторжения: в 2021-2022 учебном году их было 224 521, в следующем количество уменьшилось до 221 434 (на 3087 школьников), а уже через год увеличилось до 240 220 (на 18 786 человек).

Минобразования не предоставило информацию за 2024-2025 учебный год с разбивкой по классам обучения, поскольку продолжается обработка данных. Подробнее ознакомиться с показателями за предыдущие годы можно на скриншоте ниже: