"Будет больше". В Украине 1 000 000 бакалавров, магистров и аспирантов

Больше всего в Украине бакалавров – более 760 000 человек

В Украине высшее образование получает около 1 000 000 студентов и аспирантов, и это количество возрастет, поскольку вступительная кампания 2025 года еще продолжается. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство образования и науки.

"Всего в системе высшего образования (бакалавры, магистры, аспиранты) учится около 1 000 000 человек. Вступительная 2025 продолжается до 20 октября, поэтому количество студентов будет еще увеличиваться", – рассказали в ведомстве.

Также Минобразования привело такие детали:

→ больше всего в Украине бакалавров – более 760 000 человек по состоянию на 1 сентября 2025 года (это число включает студентов 1-4 лет обучения и все курсы медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления (медицинские магистры);

→ Вступительная кампания продолжается, но по состоянию на 4 сентября уже зачислено 184 000 первокурсников (без учета поступления в военные и другие специализированные заведения, данные по которым не разглашаются);

→ продолжается вступление на магистратуру – есть 30 000 новых студентов, поступивших на бюджет, контрактники должны быть зачислены до 30 сентября;

→ учитывая количество электронных кабинетов и е-заявлений, МОН рассчитывает на поступление до 100 000 магистров в 2025 году (количество совпадает с прошлогодним);

→ подача заявлений в аспирантуру началась 3 сентября, поэтому пока не известно количество новых аспирантов;

→ в 2025 году по высшим учебным заведениям было распределено 5000 бюджетных мест для аспирантов (в 2024-м было 7000, в 2023-м – 3019);

→ с 2024 года поступление на дневную аспирантуру возможно только на бюджетные места (отсрочку от мобилизации дает только дневная форма), а другие формы обучения (например, заочная) ограничены количеством мест;

→ точное количество обучающихся аспирантов "довольно динамично", поскольку вузы "не всегда оперативно" предоставляют информацию об отчислениях и численности соискателей этого образовательного уровня.