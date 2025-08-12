"Была идея зимней кампании". Зеленский поручил упростить условия поступления в вузы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. С соответствующим заявлением он выступил во время молодежного форума "Молодь тут", передает Новости.LIVE.

Зеленский заявил, что в военное время много сложностей, в частности в вопросе поступления в вузы.

"И мы все видели, как этим летом было. Поэтому я поручил правительству упростить условия поступления в украинские вузы. Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом по какой-то причине не удалось пройти", – сказал президент.

Он добавил, что были и другие предложения, однако на все "надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы".

8 августа Зеленский призвал Туска помочь украинской молодежи после принятия в Польше изменений для иностранных студентов.

Адвокат Вакулина рассказывала LIGA.net, какие изменения ожидают иностранных абитуриентов в Польше.