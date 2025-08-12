"Була ідея зимової вступної кампанії". Зеленський доручив спростити умови вступу до вишів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. З відповідною заявою він виступив під час молодіжного форуму "Молодь тут", передає Новини.LIVE.

Зеленський заявив, що у воєнний час багато складнощів, зокрема у питанні вступу до ВНЗ.

"І ми всі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо влітку з якоїсь причини не вдалося пройти", – сказав президент.

Він додав, що були й інші пропозиції, однак на все "треба максимально уважно подивитися й дати належні відповіді".

8 серпня Зеленський закликав Туска допомогти українській молоді після ухвалення в Польщі змін для іноземних студентів.

Адвокатка Вакуліна розповідала LIGA.net, які зміни очікують на іноземних абітурієнтів у Польщі.