Аспирантура. МОН оценило последствия приостановки дневного контракта на 2024 год
Министерство образования заявило, что в этом году удалось осуществить "беспрецедентную государственную инвестицию" в третий уровень высшего образования, Украина шагнула к европейским практикам, где "почти без исключения" аспиранты не платят за свое образование сами. Так, МОН прокомментировало для LIGA.net последствия нововведений вступительной кампании в этом году.
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Журналист спросил, как сейчас ведомство оценивает результаты нововведений с поднятием проходного балла Единого вступительного экзамена (ЄВІ) и приостановкой поступления на дневную аспирантуру по контракту.
МОН считает, что ограничения или дополнительные условия поступления на аспирантуру могут быть только "вынужденными решениями, связанными с конкретными обстоятельствами".
В то же время, Министерство утверждает, что в этом году удалось осуществить "беспрецедентную государственную инвестицию" в развитие третьего научно-образовательного уровня высшего образования.
"Это тот уровень, на котором готовятся будущие преподаватели, ученые, исследователи – уровень, из которого выходит больше технологических инноваций, которые сейчас крайне важны государству", – добавило ведомство.
МОН акцентировало: в Европе обучение на третьем образовательном уровне "почти без исключения" финансируется государством или корпоративными грантами – и ситуации, когда аспирант сам платит за себя, практически не встречается, поскольку понимается, что эта подготовка является инвестицией государства в свое будущее.
Минобразования считает, что в этом смысле Украина "сделала очередной шаг в сторону внедрения передовых европейских практик".
- На 2024 год приостановлено поступление на дневную аспирантуру по контракту. Министр образования Лисовой мотивировал эти изменения большим наплывом мужчин призывного возраста, которым обучение дает отсрочку от мобилизации.
- В начале июля Минобразования сообщил, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста. Для сравнения: до 2022 году в аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.
- В конце августа МОН предоставило данные, что поднятие проходного балла для ЄВІ позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста – ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места.
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