Аспирантура. МОН оценило последствия приостановки дневного контракта на 2024 год

Министерство считает, что ограничения или дополнительные условия могут быть только "вынужденными решениями, связанными с конкретными обстоятельствами"

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Министерство образования заявило, что в этом году удалось осуществить "беспрецедентную государственную инвестицию" в третий уровень высшего образования, Украина шагнула к европейским практикам, где "почти без исключения" аспиранты не платят за свое образование сами. Так, МОН прокомментировало для LIGA.net последствия нововведений вступительной кампании в этом году.

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Журналист спросил, как сейчас ведомство оценивает результаты нововведений с поднятием проходного балла Единого вступительного экзамена (ЄВІ) и приостановкой поступления на дневную аспирантуру по контракту.

МОН считает, что ограничения или дополнительные условия поступления на аспирантуру могут быть только "вынужденными решениями, связанными с конкретными обстоятельствами".

В то же время, Министерство утверждает, что в этом году удалось осуществить "беспрецедентную государственную инвестицию" в развитие третьего научно-образовательного уровня высшего образования.

"Это тот уровень, на котором готовятся будущие преподаватели, ученые, исследователи – уровень, из которого выходит больше технологических инноваций, которые сейчас крайне важны государству", – добавило ведомство.

МОН акцентировало: в Европе обучение на третьем образовательном уровне "почти без исключения" финансируется государством или корпоративными грантами – и ситуации, когда аспирант сам платит за себя, практически не встречается, поскольку понимается, что эта подготовка является инвестицией государства в свое будущее.

Минобразования считает, что в этом смысле Украина "сделала очередной шаг в сторону внедрения передовых европейских практик".

На 2024 год приостановлено поступление на дневную аспирантуру по контракту. Министр образования Лисовой мотивировал эти изменения большим наплывом мужчин призывного возраста, которым обучение дает отсрочку от мобилизации.

В начале июля Минобразования сообщил, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являются мужчинами призывного возраста. Для сравнения: до 2022 году в аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.

В конце августа МОН предоставило данные, что поднятие проходного балла для ЄВІ позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста – ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места.

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