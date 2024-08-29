Аспірантура. МОН оцінило наслідки призупинення денного контракту на 2024 рік

Міністерство вважає, що обмеження чи додаткові умови вступу на аспірантуру можуть бути лише "вимушеними рішеннями, пов'язаними з конкретними обставинами"

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Міністерство освіти заявило, що цього року вдалося здійснити "безпрецедентну державну інвестицію" у третій рівень вищої освіти, Україна зробила крок до європейських практик, де "майже без винятку" аспіранти не платять за свою освіту самі. Так МОН прокоментувало для LIGA.net наслідки нововведень вступної кампанії цього року.

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Журналіст запитав, як зараз відомство оцінює результати від нововведень із підняттям прохідного балу Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та призупиненням вступу на денну аспірантуру за контрактом.

МОН вважає, що обмеження чи додаткові умови вступу на аспірантуру можуть бути лише "вимушеними рішеннями, пов'язаними з конкретними обставинами".

Водночас Міністерство стверджує, що цього року вдалося здійснити "безпрецедентну державну інвестицію" у розвиток третього науково-освітнього рівня вищої освіти.

"Це той рівень, на якому готуються майбутні викладачі, науковці, дослідники – рівень, з якого виходить найбільше технологічних інновацій, які зараз украй важливі державі", – додало відомство.

МОН акцентувало: у Європі навчання на третьому освітньому рівні "майже без винятку" фінансується державою або корпоративними грантами – і ситуації, коли аспірант сам платить за себе, практично не зустрічається, оскільки розуміється, що ця підготовка є інвестицією держави у власне майбутнє.

Міносвіти вважає, що у цьому сенсі Україна "зробила черговий крок у напрямку запровадження передових європейських практик".

На 2024 рік призупинено вступ на денну аспірантуру за контрактом. Міністр освіти Лісовий мотивував ці зміни великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації.

На початку липня Міносвіти повідомил, що у 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку. Для порівняння: до 2022 року на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.

Наприкінці серпня МОН надало дані, що підняття прохідного бала для ЄВІ дозволило "відсіяти" значну частину вступників на аспірантуру призовного віку – очікується участь до 25 000 осіб у конкурсі на бюджетні місця.

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