Міносвіти: Дев'ять із десяти вступників в аспірантуру – чоловіки мобілізаційного віку

Кількість бюджетних місць збільшили згідно з тим, скільки абітурієнтів було щороку до 2022-го

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У 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти та науки.

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Міносвіти зазначило, що цього року на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 000 охочих, з них 91 500 – це чоловіки віком 25-60 років, які вже мають ступінь магістра.

LIGA.net запитала, чи не вважає відомство несправедливим призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які поступають до аспірантури не заради відстрочення від служби у війську.

МОН відповіло: щоб уникнути фактора несправедливості, цього року збільшено число бюджетних місць до 7000 – саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022-го.

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Для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми – вони не дають відстрочення від мобілізації, акцентували у відомстві.

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