Вступ до аспірантури. МОН пояснило, чому скасувало контракт для цього року вже після початку іспитів

Зазначили, що нововведення стосуються не порядку складання вступних іспитів, а вступної кампанії – вона ще не почалася

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Призупинення вступу до денної аспірантури на контракт оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти й науки.

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LIGA.net запитала, чому про зміну конкурсних балів та призупинення вступу на контракт на денне навчання до аспірантури повідомили 24 червня – вже після початку Єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

За словами МОН, зміни вирішили ухвалити після того, як отримали фінальну статистику щодо абітурієнтів. Так, 21 червня міністерство отримало остаточні результати реєстрації на ЄВІ – зареєструвалися 91 500 чоловіків у віці 25-60.

Це і стало відправною точкою до запровадження змін, аби "не допустити перетворення аспірантури на лазівку для тих, хто не готовий виконувати конституційний обов’язок", пояснює Міносвіти.

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Нововведення були запроваджені шляхом наказу Міністерства – там зазначають, що на підготовку документації технічно потрібен був час.

Також МОН акцентувало, що зміни стосувалися не порядку складання вступних іспитів, а саме вступної кампанії – вона ще не почалася, оскільки стартує з моменту, коли абітурієнт може надавати документи до закладів освіти.

Зміни стосовно складання вступних іспитів не впроваджувалися, зауважує Міносвіти.

24 червня очільник Міносвіти Лісовий повідомив про зміни правил вступу до аспірантури, мотивувавши це великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації.

На цей рік призупиняється вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона якраз і давала відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку.

Також було підвищено прохідний бал для тесту з навчальної компетенції (зі 150 до 160 балів), а англійська стала необов'язковою для вступу на аспірантуру (раніше прохідний був теж 150).

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