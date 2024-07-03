Поступление в аспирантуру. МОН объяснило, почему отменило контракт после начала экзаменов

Отметили, что нововведения касаются не порядка сдачи вступительных экзаменов, а вступительной кампании – она еще не началась

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Приостановление поступления в дневную аспирантуру на контракт объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Журналист спросил, почему об изменении конкурсных баллов и приостановке вступления на контракт на дневное обучение в аспирантуру сообщили 24 июня – уже после начала Единого вступительного экзамена (ЄВІ).

По словам МОН, изменения решили принять после получения финальной статистики по абитуриентам. Так, 21 июня министерство получило окончательные результаты регистрации на ЄВІ – зарегистрировались 91 500 мужчин в возрасте 25-60.

Это и стало отправной точкой для введения изменений, чтобы "не допустить превращения аспирантуры в лазейку для тех, кто не готов выполнять конституционны обязанность", объясняет Минобразования.

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Нововведения были введены путем приказа Министерства – там отмечают, что на подготовку документации технически потребовалось время.

Также МОН акцентировал, что изменения касались не порядка сдачи вступительных испытаний, а именно вступительной компании – она еще началась, поскольку стартует с момента, когда абитуриент может подавать документы в учебные заведения.

Изменения насчет сдачи вступительных испытаний не внедрялись, отмечает Минобразования.

24 июня глава Минобразования Лисовый сообщил об изменениях правил поступления в аспирантуру, мотивировав это большим наплывом мужчин призывного возраста, которым обучение дает отсрочку от мобилизации.

В этот год приостанавливается поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она как раз и давала отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочные и вечерние формы – они не дают право на отсрочку.

Также был повышен проходной балл для теста по учебной компетенции (со 150 до 160 баллов), а английский стал необязательным для поступления на аспирантуру (ранее проходной был тоже 150).

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