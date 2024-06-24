Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру: детали

Теперь поступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, которые не дают право на отсрочку, заявил Оксен Лисовой

Оксен Лисовой (Фото: Министерство образования и науки)

В этом году Министерство образования и науки изменило правила поступления на аспирантуру, что связано с большим наплывом мужчин призывного возраста, которым обучение дает отсрочку от мобилизации. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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"Единый вступительный экзамен остается. Проходной балл в части Теста общей учебной компетентности – 160. И эта часть является обязательной для допуска к вступительным экзаменам заведения или учреждения. Иностранный язык сдается и является обязательным для поступления в магистратуру, но не обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру", – заявил Лисовой.

По его словам, теперь поступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы обучения, которые не дают права на отсрочку от мобилизации.

"Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3200 до 7000", – отметил он.

Министр привел статистику: на начало полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру поступали около 8000 человек. Ранее поступление проходило на основании экзаменов непосредственно в учреждениях высшего образования и научных учреждениях. В 2024 году Минобразования ввело ЕВЭ для поступления в аспирантуру. Его также сдают и будущие магистры.

"И вот, в 2024 году, для сдачи ЕВЭ всего зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них – это мужчины, среди которых почти половина претендует на поступление в аспирантуру. А если конкретнее – 91 561 человек. Рекорд всех рекордов", – подчеркнул Лисовой.

Министр отметил, что такие цифры выглядят как аномалия, которая вредит качеству образования, экономике и национальной безопасности.

"Нельзя жить в мире двойных стандартов, где одни защищают свободу, правду, достоинство и справедливость. А другие поступают наоборот и обучают детей первых. Так не должно быть. Обо всех фактах фиктивного обучения прошу сообщать в правоохранительные органы", – резюмировал министр.

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования.

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