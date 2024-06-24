Міносвіти змінило правила вступу до аспірантури: деталі

Тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, заявив Оксен Лісовий

Оксен Лісовий (Фото: Міністерство освіти і науки)

Цього року Міністерство освіти й науки змінило правила вступу на аспірантуру, це пов’язано з великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації. Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

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"Єдиний вступний іспит залишається. Прохідний бал в частині Тесту загальної навчальної компетентності – 160. І ця частина є обовʼязковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обовʼязковою для вступу до магістратури, але не обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури", – заявив Лісовий.

За його словами, тепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, які не дають права на відстрочку від мобілізації.

"Акцент – на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3200 до 7000", – зазначив він.

Міністр навів статистику: до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 8000 людей. Раніше вступ відбувався на підставі іспитів безпосередньо у закладах вищої освіти та наукових установах. У 2024 році Міносвіти запровадило ЄВІ для вступу до аспірантури. Його також складають і майбутні магістри.

"І ось, у 2024 році, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше – 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів", – наголосив Лісовий.

Міністр зазначив, що такі цифри виглядають як аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці та національній безпеці.

"Не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість. А інші чинять навпаки і ще й навчають дітей перших. Так не повинно бути. Про всі факти фіктивного навчання прошу повідомляти до правоохоронних органів", – резюмував міністр.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким відстрочку від призову на військову службу мають особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти.

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