Для поступающих на бакалавриат и магистратуру стартовала регистрация электронных кабинетов

Также это касается некоторых абитуриентов в учреждения профессионального высшего образования

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1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления, в частности на бакалавриат и магистратуру, сообщило Министерство образования и науки.

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Регистрация кабинетов происходит на сайте Вступительной кампании 2024 года, кабинет можно зарегистрировать уже сейчас. Заявки будут посылаться позже.

Высшее образование

Для поступающих в вузы открыта регистрация на соискание степени бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений на основе полного общего среднего образования (11 классов), дипломов профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, младшего специалиста (НРК5).

Образовательное ведомство добавляет: текстовую инструкцию, видеоразъяснение, а также ошибки и необходимые действия.

Подать заявление можно с 19 июля.

С 1 августа можно будет подать заявку на соискание степени магистра на основе дипломов бакалавра, специалиста, магистра (НРК6, 7).

МОН добавляет ссылку на: текстовую инструкцию и ошибки и необходимые действия.

Профессиональное предвысшее образование

Кабинет можно зарегистрировать как для поступающих в учреждения высшего, так и профессионального предвысшего образования (ППО).

Последние могут поступить для получения степени профессионального младшего бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов) или диплома квалифицированного рабочего.

МОН публикует: текстовую инструкцию, видеоразъяснения и ошибки и необходимые действия.

Подача заявлений стартует 5 июля.

Минобразования напомнило, что все поступающие в учреждения предвысшего и высшего образования должны регистрировать электронные кабинеты и подавать электронные заявления (кроме небольшого исключения, определенного Порядками приема)

Электронные кабинеты будут работать до 31 октября : зарегистрировать кабинет можно как в отдельно предусмотренный для этого период – до начала подачи заявлений, так и в течение времени приема заявлений, определенного по соответствующим "траекториям поступления".

: зарегистрировать кабинет можно как в отдельно предусмотренный для этого период – до начала подачи заявлений, так и в течение времени приема заявлений, определенного по соответствующим "траекториям поступления". Сегодня же открыта возможность подать заявление поступающим в ППО на основе базового среднего образования (9 классов) – те могли создавать электронные кабинеты с 25 июня.

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