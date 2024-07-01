Для вступників на бакалавріат і магістратуру стартувала реєстрація електронних кабінетів

Також це стосується деяких абітурієнтів до закладів фахової передвищої освіти

Ілюстративне фото: Depositphotos

1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу, зокрема на бакалавріат і магістратуру, повідомило Міністерство освіти та науки.

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Реєстрація кабінетів відбувається на сайті Вступної кампанії 2024, кабінет можна зареєструвати вже зараз. Заявки надсилатимуться пізніше.

Вища освіта

Для вступників до вишів відкрита реєстрація на здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти (11 класів), дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5).

Освітнє відомство додає: текстову інструкцію, відеороз'яснення, а також помилки й необхідні дії.

Подати заяву можна буде з 19 липня.

З 1 серпня можна буде подати заявку на здобуття ступеня магістра на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра (НРК6, 7).

МОН додає посилання на: текстову інструкцію й помилки та необхідні дії.

Фахова передвища освіта

Кабінет можна зареєструвати як для вступників до закладів вищої, так і фахової передвищої освіти (ФПО).

Останні можуть вступити для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) або диплома кваліфікованого робітника.

МОН публікує: текстову інструкцію, відеороз'яснення та помилки й необхідні дії.

Подання заяв стартує 5 липня.

Міносвіти нагадало, що всі вступники до закладів передвищої та вищої освіти мають реєструвати електронні кабінети й подавати електронні заяви (крім невеликого винятку, визначеного Порядками приймання)

Електронні кабінети працюватимуть до 31 жовтня : зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу приймання заяв, визначеного за відповідними "траєкторіями вступу".

: зареєструвати кабінет можна як в окремо передбачений для цього період – до початку подання заяв, так і впродовж часу приймання заяв, визначеного за відповідними "траєкторіями вступу". Сьогодні ж відкрито можливість подати заяву вступникам до ФПО на основі базової середньої освіти (9 класів) – ті могли створювати електронні кабінети з 25 червня.

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