МОН: Девять из десяти поступающих в аспирантуру – мужчины призывного возраста
В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% – это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.
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Минобразования отметило, что в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет, уже имеющие степень магистра.
LIGA.net спросила, не считает ли ведомство несправедливым остановку поступления на контракт и другие нововведения по отношению к абитуриентам, которые поступают в аспирантуру не ради отсрочки от службы в армии.
МОН ответило: во избежание фактора несправедливости в этом году увеличено число бюджетных мест до 7000 – именно такое количество поступающих в аспирантуру наблюдалось ежегодно до 2022-го.
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Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации, акцентировали в ведомстве.
- МОН не считает нарушением конституционного права на образование приостановление вступления на дневную форму для аспирантов-контрактников.
- Решение о приостановлении поступления на дневную форму для аспирантов-контрактников приняли "на самом высоком уровне" – МОН консультировалось с другими институциями.
- Приостановку вступления объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.
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