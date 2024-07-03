МОН: Девять из десяти поступающих в аспирантуру – мужчины призывного возраста

Количество бюджетных мест увеличили в соответствии с тем, сколько абитуриентов было ежегодно до 2022-го

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В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% – это мужчины призывного возраста, уже имеющие степень магистра. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Минобразования отметило, что в этом году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет, уже имеющие степень магистра.

LIGA.net спросила, не считает ли ведомство несправедливым остановку поступления на контракт и другие нововведения по отношению к абитуриентам, которые поступают в аспирантуру не ради отсрочки от службы в армии.

МОН ответило: во избежание фактора несправедливости в этом году увеличено число бюджетных мест до 7000 – именно такое количество поступающих в аспирантуру наблюдалось ежегодно до 2022-го.

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Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации, акцентировали в ведомстве.

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