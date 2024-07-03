МОН ответило, откуда деньги на увеличение бюджета аспирантам: Финансирование не изменится
Увеличение бюджетных мест для аспирантуры почти вдвое не предполагает увеличения государственного финансирования – будут сокращены объемы на других образовательных уровнях. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.
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"Увеличение бюджетных мест в аспирантуре не предполагает увеличения общего государственного финансирования, поэтому оно запланировано одновременно с определенным рациональным сокращением объемов подготовки специалистов других образовательных уровней (бакалавров, магистров – Ред.)", – отметили в ведомстве.
МОН акцентировало, что при этом приоритетные специальности сохраняют за собой значительную государственную поддержку.
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Стипендии увеличенному количеству аспирантов будут выплачиваться в соответствии с законодательством в пределах предусмотренных бюджетом средств, отметили в Минобразования.
Количество мест на бюджете в аспирантуре в 2024 году увеличено с 3200 до 7000.
- МОН не считает нарушением конституционного права на образование приостановления поступления на дневное для аспирантов-контрактников.
- Решение о приостановлении поступления для аспирантов-контрактников приняли "на самом высоком уровне" – МОН консультировалось с другими институтами.
- Приостановку вступления объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.
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