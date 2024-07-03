МОН ответило, откуда деньги на увеличение бюджета аспирантам: Финансирование не изменится

Будет вместе с "рациональным сокращением" мест для других образовательных уровней. У приоритетных специальностях будет "значительная господдержка"

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Увеличение бюджетных мест для аспирантуры почти вдвое не предполагает увеличения государственного финансирования – будут сокращены объемы на других образовательных уровнях. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Увеличение бюджетных мест в аспирантуре не предполагает увеличения общего государственного финансирования, поэтому оно запланировано одновременно с определенным рациональным сокращением объемов подготовки специалистов других образовательных уровней (бакалавров, магистров – Ред.)", – отметили в ведомстве.

МОН акцентировало, что при этом приоритетные специальности сохраняют за собой значительную государственную поддержку.

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Стипендии увеличенному количеству аспирантов будут выплачиваться в соответствии с законодательством в пределах предусмотренных бюджетом средств, отметили в Минобразования.

Количество мест на бюджете в аспирантуре в 2024 году увеличено с 3200 до 7000.

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