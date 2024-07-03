МОН: Отмена дневной аспирантуры по контракту на год была принята на самом высоком уровне

Решение приняли на основе данных о количестве абитуриентов призывного возраста – приказ МОН появился через три дня после получения информации

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Решение о приостановлении поступления на дневную аспирантуру по контракту было принято "на самом высоком уровне" – Министерство образования и науки консультировалось с другими институциями. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН.

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"Решение принималось на самом высоком уровне, после соответствующих консультаций МОН с другими органами власти", – заявило ведомство.

МОН не уточняет, с какими органами власти были консультации.

МОН также сообщило, что изменения по поступлению на аспирантуру приняли 21 июня – когда получили данные о количестве абитуриентов призывного возраста. Речь идет о 91 500 мужчинах 25-60 лет.

Приказ Минобразования появился уже 24 июня – через три дня после информации и в первый день проведения Единого вступительного экзамена. МОН отметило, что на подготовку документации потребовалось время (подробнее здесь).

На этот год приостанавливается поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она как раз и давала отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочные и вечерние формы – они не дают право на отсрочку.

Также был повышен проходной балл для теста по учебной компетенции (со 150 до 160 баллов), а английский стал необязательным для поступления на аспирантуру (ранее проходной был тоже 150).

МОН не считает нарушением конституционного права на образование приостановления поступления на дневное для аспирантов-контрактников.

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