МОН не видит нарушений в остановке поступления аспирантов-контрактников: объяснило, почему

Говорят, что оставили заочное и вечернее – поэтому ограничений нет

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Министерство образования и науки не считает нарушением конституционного права на образование приостановление поступления на дневную форму обучения в аспирантуру по контракту на год. Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН.

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"Мы оставили опции для контрактников: заочная и вечерняя формы. Так что никаких ограничений конституционных прав нет", – отметили в ведомстве.

Текущая приостановка поступления на дневную аспирантуру для контрактников введена на год. В Минобразования говорят, что решение о продлении ограничений будут принимать "учитывая текущую ситуацию".

СПРАВКА Статья 53 Конституции: "Каждый имеет право на образование". При работе над новым законом о мобилизации одним из камней преткновения для нардепов было: оставлять ли для аспирантов-контрактников дневной формы отсрочку от мобилизации. Комитет получал Статья 53 Конституции: "Каждый имеет право на образование". При работе над новым законом о мобилизации одним из камней преткновения для нардепов было: оставлять ли для аспирантов-контрактников дневной формы отсрочку от мобилизации. Комитет получал соответствующие правки , и в конце концов отсрочку оставили. МОН не отменило дневную форму аспирантам-контрактникам, но приостановило поступление на нее на год.

Также ранее существовал лицензированный объем аспирантов-контрактников – по нему определялось, сколько людей можно взять на каждую образовательную программу. Журналист спросил, не было ли этого достаточно, чтобы отсеять тех, кто хочет в аспирантуру только для отсрочки от военной службы.

В МОН утверждают, что лицензированный объем "длительный период испытывал неоправданное расширение по соображениям поддержки молодых ученых" – поэтому он в несколько раз превышает фактические наборы аспирантов до 2022 года.

24 июня министр образования Лисовый сообщил об изменениях правил поступления в аспирантуру, мотивировав это большим наплывом мужчин призывного возраста, которым обучение дает отсрочку от мобилизации.

В этот год приостанавливается поступление на дневную форму обучения в аспирантуру для контрактников (она как раз и давала отсрочку от службы). Однако остаются контрактные заочные и вечерние формы – они не дают право на отсрочку (другие нововведения читайте здесь).

МОН объяснило: сообщили об изменениях к поступлению уже после начала экзамена, потому что только накануне получили данные о количестве абитуриентов призывного возраста.

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