МОН не бачить порушень в зупинці вступу аспірантів-контрактників на денне: пояснило, чому
Міністерство освіти й науки не вважає порушенням конституційного права на освіту призупинення вступу на денну форму навчання в аспірантуру за контрактом на рік. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Ми залишили опції для контрактників: заочна та вечірня форми. Тож жодних обмежень конституційних прав немає", – зазначили у відомстві.
Поточне призупинення вступу на денну аспірантуру для контрактників введено на рік. У Міносвіти кажуть, що рішення про продовження обмежень будуть ухвалювати "з огляду на поточну ситуацію".
Також раніше існував ліцензований обсяг аспірантів-контрактників – за ним визначалося, скільки людей можна взяти на кожну освітню програму. Журналіст запитав, чи не було цього достатньо, аби відсіяти тих, хто хоче в аспірантуру лише для відстрочки від військової служби.
У МОН стверджують, що ліцензований обсяг "тривалий період зазнавав невиправданого розширення з міркувань підтримки молодих науковців" – тому наразі він у декілька разів перевищує фактичні набори аспірантів до 2022 року.
- 24 червня міністр освіти Лісовий повідомив про зміни правил вступу до аспірантури, мотивувавши це великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації.
- На цей рік призупиняється вступ на денну форму навчання в аспірантуру для контрактників (вона якраз і давала відстрочку від служби). Проте залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку (інші нововведення читайте тут).
- МОН пояснило: повідомили про зміни до вступу вже після початку іспиту, тому що тільки напередодні отримали дані про кількість абітурієнтів призовного віку.
Читайте також: Для вступників на бакалавріат і магістратуру стартувала реєстрація електронних кабінетів