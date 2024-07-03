МОН не бачить порушень в зупинці вступу аспірантів-контрактників на денне: пояснило, чому

Кажуть, що залишили заочне та вечірнє – тому обмежень немає

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Міністерство освіти й науки не вважає порушенням конституційного права на освіту призупинення вступу на денну форму навчання в аспірантуру за контрактом на рік. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.

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"Ми залишили опції для контрактників: заочна та вечірня форми. Тож жодних обмежень конституційних прав немає", – зазначили у відомстві.

Поточне призупинення вступу на денну аспірантуру для контрактників введено на рік. У Міносвіти кажуть, що рішення про продовження обмежень будуть ухвалювати "з огляду на поточну ситуацію".

ДОВІДКА Стаття 53 Конституції: "Кожен має право на освіту". Під час роботи над новим законом про мобілізацію одним із каменів спотикання для нардепів було: чи залишати для аспірантів-контрактників денної форми відстрочку від мобілізації. Комітет отримував Стаття 53 Конституції: "Кожен має право на освіту". Під час роботи над новим законом про мобілізацію одним із каменів спотикання для нардепів було: чи залишати для аспірантів-контрактників денної форми відстрочку від мобілізації. Комітет отримував відповідні правки , і врешті-решт відстрочку залишили. МОН не скасувало денну форму аспірантам-контрактникам, але призупинило вступ за нею на рік.

Також раніше існував ліцензований обсяг аспірантів-контрактників – за ним визначалося, скільки людей можна взяти на кожну освітню програму. Журналіст запитав, чи не було цього достатньо, аби відсіяти тих, хто хоче в аспірантуру лише для відстрочки від військової служби.

У МОН стверджують, що ліцензований обсяг "тривалий період зазнавав невиправданого розширення з міркувань підтримки молодих науковців" – тому наразі він у декілька разів перевищує фактичні набори аспірантів до 2022 року.

24 червня міністр освіти Лісовий повідомив про зміни правил вступу до аспірантури, мотивувавши це великим напливом чоловіків призовного віку, яким навчання дає відстрочку від мобілізації.

На цей рік призупиняється вступ на денну форму навчання в аспірантуру для контрактників (вона якраз і давала відстрочку від служби). Проте залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку (інші нововведення читайте тут).

МОН пояснило: повідомили про зміни до вступу вже після початку іспиту, тому що тільки напередодні отримали дані про кількість абітурієнтів призовного віку.

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