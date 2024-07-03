МОН: Скасування денної аспірантури за контрактом на цей рік ухвалили на найвищому рівні

Рішення ухвалили на основі даних про кількість абітурієнтів призовного віку – наказ МОН з'явився через три дні після отримання інформації

Фото: Depositphotos

Рішення про призупинення вступу до денної аспірантури за контрактом ухвалили "на найвищому рівні" – Міністерство освіти та науки консультувалося з іншими інституціями. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Рішення ухвалювалося на найвищому рівні, після відповідних консультацій МОН з іншими органами влади", – заявило відомство.

МОН не уточнює, з якими саме органами влади були консультації.

МОН також повідомило, що зміни щодо вступу в аспірантуру ухвалили 21 червня – коли отримали дані про кількість абітурієнтів призовного віку. Йдеться про 91 500 чоловіків 25-60 років.

Наказ Міносвіти з'явився вже 24 червня – через три дні після отримання інформації та у перший день проведення Єдиного вступного іспиту. МОН зазначило, що на підготовку документації потрібен був час (детальніше тут).

На цей рік призупиняється вступ на денну аспірантуру для контрактників (вона якраз і давала відстрочку від служби). Натомість залишаються контрактні заочна та вечірні форми – вони не надають право на відстрочку.

Також було підвищено прохідний бал для тесту з навчальної компетенції (зі 150 до 160 балів), а англійська стала необов'язковою для вступу на аспірантуру (раніше прохідний був теж 150).

МОН не вважає порушенням конституційного права на освіту призупинення вступу на денне для аспірантів-контрактників.

Читайте також: Для вступників на бакалавріат і магістратуру стартувала реєстрація електронних кабінетів