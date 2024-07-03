Міносвіти відповіло, звідки гроші на збільшення бюджету аспірантам: Фінансування не зміниться
Збільшення бюджетних місць для аспірантури майже удвічі не передбачає збільшення державного фінансування – буде скорочено обсяги на інших освітніх рівнях. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти та науки.
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"Збільшення бюджетних місць в аспірантурі не передбачає збільшення загального державного фінансування, тому воно заплановане одночасно з певним раціональним скороченням обсягів підготовки фахівців інших освітніх рівнів (бакалаврів, магістрів. – Ред.)", – зазначили у відомстві.
МОН акцентувало: водночас пріоритетні спеціальності зберігають за собою значну державну підтримку.
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Стипендії збільшеній кількості аспірантів виплачуватимуться згідно з законодавством у межах передбачених бюджетом коштів, зазначили в Міносвіти.
Кількість місць на бюджеті в аспірантурі у 2024 році збільшено з 3200 до 7000.
- МОН не вважає порушенням конституційного права на освіту призупинення вступу на денне для аспірантів-контрактників.
- Рішення про призупинення вступу на денне для аспірантів-контрактників ухвалили "на найвищому рівні" – МОН консультувалося з іншими інституціями.
- Призупинення вступу оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку.
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