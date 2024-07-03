Міносвіти відповіло, звідки гроші на збільшення бюджету аспірантам: Фінансування не зміниться

Заплановано одночасно з "певним раціональним скороченням" місць для інших освітніх рівнів. Пріоритетні спеціальності збережуть "значну держпідтримку"

Ілюстративне фото: Depositphotos

Збільшення бюджетних місць для аспірантури майже удвічі не передбачає збільшення державного фінансування – буде скорочено обсяги на інших освітніх рівнях. Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба Міністерства освіти та науки.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Збільшення бюджетних місць в аспірантурі не передбачає збільшення загального державного фінансування, тому воно заплановане одночасно з певним раціональним скороченням обсягів підготовки фахівців інших освітніх рівнів (бакалаврів, магістрів. – Ред.)", – зазначили у відомстві.

МОН акцентувало: водночас пріоритетні спеціальності зберігають за собою значну державну підтримку.

Читайте також: Міносвіти змінило правила вступу до аспірантури: деталі

Стипендії збільшеній кількості аспірантів виплачуватимуться згідно з законодавством у межах передбачених бюджетом коштів, зазначили в Міносвіти.

Кількість місць на бюджеті в аспірантурі у 2024 році збільшено з 3200 до 7000.

Читайте також: На Волині університети передаватимуть ТЦК списки відрахованих осіб, які так і не вступили