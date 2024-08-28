Аспірантура. Підняття прохідного ЄВІ "відсіяло" значну частину вступників призовного віку – дані МОН

У 2024 році порядок вступу на аспірантуру вже визначено, в наступному році – вирішать згідно з законодавством

Ілюстративне фото: Depositphotos

Підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) дозволило "відсіяти" значну частину вступників на аспірантуру призовного віку – очікується участь до 25 000 осіб у конкурсі на бюджетні місця. Про це у відповіді LIGA.net повідомило Міністерство освіти.

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На початку липня відомство повідомило LIGA.net, що у 2024 році зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) є чоловіками призовного віку, які вже мають ступінь магістра. Для порівняння: до 2022 року на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.

Тепер МОН підтвердило, що підняття прохідного бала для ЄВІ дозволило "відсіяти" значну частину вступників призовного віку.

Наразі міністерство очікує, що у конкурсі на денний бюджет в аспірантуру візьмуть участь до 25 000 осіб.

Водночас не відомо, скільки осіб призовного віку з цих 25 000, тому що відомство не проводило такий аналіз.

Журналіст LIGA.net уточнив, чи планує МОН повернути вступ на денне навчання за контрактом з урахуванням цих нових цифр.

МОН відповіло, що порядок вступу до аспірантури у 2024 році уже визначено, а в наступному році його затвердять у встановленому законодавством порядку.

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