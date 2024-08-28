Аспирантура. Поднятие проходного "отсеяло" большую часть поступающих-призывников – МОН

В 2024 году порядок поступления на аспирантуру уже определен, в следующем году – решат согласно законодательству

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Поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена (укр. ЄВІ) позволило "отсеять" значительную часть поступающих на аспирантуру призывного возраста – ожидается участие до 25 000 человек в конкурсе на бюджетные места. Об этом в ответе LIGA.net сообщило Министерство образования.

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В начале июля ведомство сообщило LIGA.net, что в 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) являлись мужчинами призывного возраста, у которых уже есть степень магистра. Для сравнения: до 2022 года на аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.

Теперь МОН подтвердило, что поднятие проходного балла для Единого вступительного экзамена позволило "отсеять" значительную часть от поступающих призывного возраста.

Министерство ожидает, что в конкурсе на дневной бюджет в аспирантуру примут участие до 25 000 человек.

При этом неизвестно, сколько лиц призывного возраста из этих 25 000, потому что ведомство не проводило такой анализ.

Журналист LIGA.net уточнил, планирует ли МОН вернуть вступление на дневное обучение по контракту с учетом этих новых цифр.

МОН ответило, что порядок поступления в аспирантуру в 2024 году уже определен, а в следующем году он будет утвержден в установленном законодательством порядке.

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