В Україні всі роки повномасштабного вторгнення РФ падає кількість школярів – скільки у класах

У навчальному році 2025-2026 освіту отримують близько 3,5 млн школярів, ще понад 300 000 – за кордоном на дистанційному

Кількість школярів в українських школах знижується третій рік поспіль після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать дані, отримані на запит LIGA.net від Міністерства освіти і науки.

За інформацією відомства, у 2020-2021 навчальному році в Україні було 4 149 233 школярів, а наступного року більше – 4 188 403.

Однак вже у 2022-2023 році кількість учнів зменшилась до 4 003 173 осіб, така ж тенденція продовжилась у наступні роки – 3 867 801 у 2023-2024 та 3 753 514 школярів на початок 2024-2025 навчального року.

За оперативними даними, у нинішньому навчальному році, 2025-2026, освіту отримують приблизно 3,5 млн учнів (на ~250 000 осіб менше, аніж торік); ще 302 889 учнів перебувають за кордоном та продовжують навчатися в українських школах дистанційно.

Також дані МОН показують, що кількість першокласників у 2022-му, після повномасштабного вторгнення РФ, знизилась на 77 853 школярів, порівнюючи з попереднім роком. У наступному ж їх кількість зменшилась лише на 8039 дітей.

Водночас ці ж дані не свідчать про радикальне зменшення кількості 11-класників у перші два роки після вторгнення: у 2021-2022 навчальному році їх було 224 521, у наступному кількість зменшилась до 221 434 (на 3087 школярів), а вже за рік збільшилась до 240 220 (на 18 786 осіб).

Міносвіти не надало інформацію за 2024-2025 навчальний рік з розбивкою за класами навчання, оскільки триває обробка даних. Детальніше ознайомитись з показниками за попередні роки можна на скриншоті нижче: