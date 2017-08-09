В ближайшее время Довгому объявят о подозрении - Холодницкий

Глава САП рассказал, что прокуроры и детективы вычитывают подозрение нардепу Олесю Довгому

Народному депутату от Воли народа Олесю Довгому в ближайшее время объявят о подозрении. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает агентство Укринформ.

"Прокуроры и детективы вычитывают подозрение (Довгому, - ред.), и думаю, оно в ближайшее время будет объявлено", - сказал он.

11 июля 2017 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Довгого к уголовной ответственности.

По информации следствия, будучи секретарем Киевсовета, Довгий с нарушением регламента выделил земельный участок около 100 га фиктивному кооперативу. Участок был выделен в заповеднике Жуков остров. Ущерб, по оценке прокуратуры, составил более 80 млн грн.

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