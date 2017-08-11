Хищения на проекте Стена: арестованы все фигуранты дела

Суммарный размер залогов для подозреваемых в присвоении бюджетных средств составил 25,5 млн гривень

Соломенский районный суд Киева арестовал еще четырех фигурантов уголовного производства о хищении средств из бюджета при реализации проекта Стена - укреплений на границе с Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сегодня, 11 августа, меру пресечения в виде ареста избрали для трех чиновников Госпогранслужбы, директора ООО Агентство защиты информации, экс-директора Черниговского облавтодора, директору ООО Стройцентр Витязь и посреднику. Таким образом, избрана мера пресечения семерым подозреваемым.

Суммарный размер залогов составил 25,5 млн гривень.

Читайте также: ГПУ расследует хищение 100 млн грн на проекте Стена

3 сентября 2014 года на то время премьер Арсений Яценюк заявил о начале утвержденного правительством проекта Стена. На его реализацию было предусмотрено 4 млрд грн. Планировалось обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов на границе с Россией.

8 августа 2017 года были задержали шесть человек в рамках расследования хищений на проекте. Вчера всем фигурантам было объявлено о подозрении.

Ранее суд арестовал на 60 суток с залогом в размере 3,6 млн грн директора ООО Агентство защиты информации Александра Кашубу, также арестован на два месяца с возможностью внесения 3,2 млн грн залога начальник управления капстроительства ГПСУ Александр Атаманюк. 11 августа арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в 8,5 млн грн экс-начальник первого отдела строительства ГПСУ Владимир Целко.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.